المشتركة تفشل محاولة تسلل حوثية باتجاه الجبلية جنوب الحديدة

السبت 21 مارس 2020

أفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل للمليشيات الحوثية، صوب منطقة الجبلية بمحافظة الحديدة فشلا ذريعا وتكبدت خسائر بشرية ومادية.



وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في جنوب مديرية التحيتا حاولت، ضمن خروقاتها للهدنة، التسلل صوب منطقة الجبلية الإستراتيجية ولكن دون جدوى.

واكد المصد أن القوات المشتركة كسرت محاولة التسلل في 43 دقيقة موقعة قتلى وجرحى في صفوف المتسللين وإجبرت البقية على الفرار بين مزارع النخيل الكثيفة وأخرين عبر خط زبيد.

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ولفت المصدر أن المليشيات التابعة لإيران استخدمت غطاء ناريا مكثفا بقذائف المدفعية وبي أم بي ومختلف الأسلحة الرشاشة بشكل عشوائي طال معظمه قرى ومزارع مواطنين.

وتظهر مشاهد أولية وزعتها القوات المشتركة جانبا من الإشتباكات وإخماد مصادر نيران المليشيات.

يشار الى أن هذه المحاولة تعد الثالثة للمليشيات الحوثية على مستوى محافظة الحديدة خلال أقل من 48 ساعة ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية. حيث كسرت القوات المشتركة فجر ومساء امس محاولتي تسلل الأولى في محيط مدينة الدريهمي والثانية داخل مدينة الحديدة تكبدت خلالهما المليشيات خسائر بشرية ومادية.