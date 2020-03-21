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الحوثيون يقصفون القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 21 مارس 2020

استهدفت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن- القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بالأسلحة المتوسطة. 

 

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وأفاد مصدر محلية في الجبلية أن المليشيات قصفت قرى ومنازل ومزارع المواطنين بالأسلحة المتوسطة منها سلاح 14.5 وسلاح 12.7 بالأضافة إلى أسلحة البيكا والدوشكا مسببه حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين. 

 

وتواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بحق المدنيين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة في ظل الصمت المبطق من قبل الأمم المتحدة.

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