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شكرا لقرائتكم خبر عن فشل محاولة تسلل واختراق حوثية شرق الحديدة والان مع التفاصيل
السبت 21 مارس 2020
رفعت المليشيات الحوثية وتيرة خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وسط خسائر فادحة تلقتها في صفوفها.
وأكد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية حاولت التسلل واختراق خطوط التماس في خط كليو16 شرق المدينة ولكن أبطال القوات المشتركة تصدوا لها وكبدوها خسائر فادحة .
وأضاف المصدر أن المليشيات دفعت بالعشرات من عناصرها من جهة معسكر الدفاع الساحلي ولكن مدفعية القوات تعاملت معها وسقط عددا من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات.
وأشار المصدر أن مدفعية المشتركة دمرت عددا من آليات المليشيات فور تحركها وكبدتها خسائر فادحة تضاف إلى خسائر السابقة.
وفي جبهة الدريهمي ضاعفت القوات المشتركة خسائر المليشيات الحوثية بعد كسر محاولة تسلل كبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح فيما لاذ بقية العناصر بالفرار يجرون ورائهم اذيال الهزيمة والإنكسار .
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