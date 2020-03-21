معاناة الجزائريين تتواصل.. عالقون بمطارات قطر 

السبت 21 مارس 2020

رغم نداء الاستغاثة، لا يزال المسافرين الجزائريين عالقين في مطارات قطر.



وفي التفاصيل، تتواصل معاناة الجزائريين العالقين في بعض المطارات العالمية عقب إصدار كثير من دول العالم وقف جميع الرحلات الجوية بما فيها الجزائر، بعد أن ثبت أن الرحلات تعمل على انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ووجهت الجالية الجزائرية في قطر نداء استغاثة للحكومة الجزائرية لإجلائهم من مطاري حمد وإسطنبول الدوليين، وإلى تنفيذ وعدها بإعادتهم إلى بلادهم، بعد أن رفضت سلطات البلدين التعامل معهم.

ووصف ناشطون التعامل القطري بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وسط أزمة صحية غير مسبوقة تعصف بأرجاء العالم ومخاوف من انتقال فيروس كورونا إليهم بعد تفشيه في قطر.

بينما رفضت الخطوط الجوية القطرية التدخل وأبلغت المسافرين بأن على الجزائر تحمل مسؤوليتهم دون أي اعتبار للعائلات التي وجدت نفسها حبيسة المطار.