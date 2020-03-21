شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى في حريق مبنى سكني بصربيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الداخلية الصربية إن ستة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب ستة آخرون في حريق اندلع في مبنى سكني في بلجراد في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت. وقال شاهد عيان في المبنى إن الحريق اندلع في أحد الطابقين العلويين في مبنى مكون من عشرة طوابق.

وقالت الشرطة إن الحريق امتد إلى خمس شقق وأن تحقيقا جار للكشف عن ملابسات الحادث .