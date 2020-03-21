شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يصيب 4 وزراء في بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

أصيب وزير المناجم والمحاجر في بوركينا فاسو بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19-) بعد أيام من إصابة عضو برلماني.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت أن أعراض الإصابة ظهرت على الوزير أومارو ايدانى بعد عودته من مؤتمر عقد فى تورنتو بكندا،

وأشارت "بلومبرج" إلى إصابة وزراء الخارجية ألفا بارى، وإدارة الأراضي سيميون ساوادوجو، والتعليم ستالنيسلاس إوارو، بالفيروس القاتل.