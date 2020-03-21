شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يصيب 4 وزراء في بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت أن أعراض الإصابة ظهرت على الوزير أومارو ايدانى بعد عودته من مؤتمر عقد فى تورنتو بكندا،
وأشارت "بلومبرج" إلى إصابة وزراء الخارجية ألفا بارى، وإدارة الأراضي سيميون ساوادوجو، والتعليم ستالنيسلاس إوارو، بالفيروس القاتل.
كانت هذه تفاصيل خبر «كورونا» يصيب 4 وزراء في بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.