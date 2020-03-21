إيران تعلن 123 وفاة جديدة بكورونا المستجد وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 1556

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت إيران السبت تسجيل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت إيران السبت تسجيل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 1556 في الجمهورية الإسلامية، التي تعد بين دول العالم الأكثر تأثّرا بالوباء.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور أنه تم تأكيد 966 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الإصابات في إيران إلى 20 ألفا و610.

وأضاف جهانبور خلال مؤتمره الصحافي المتلفز اليومي بشأن الوباء أن "عدد حالات الشفاء، وهو مصدر سعادة بالنسبة لنا جميعا، بلغ 7635 في أنحاء البلاد".

وتعكس هذه الأرقام معدّل وفيات بنحو 7,5 بالمئة في أوساط المرضى المصابين بالفيروس ومعدّل شفاء بنحو 37 بالمئة.

وأكّد جهانبور أن "محافظة سمنان حلّت منذ أمس (الجمعة) في المرتبة الأولى لجهة عدد المصابين بالنسبة لعدد السكان، تليها محافظة قم في المرتبة الثانية ومن ثم مركزي".

وتقع محافظتا سمنان ومركزي على مقربة من قم، حيث أعلن رسميا عن أول حالتي وفاة بكوفيد-19 في إيران في 19 شباط/فبراير.

وتعد إيران بين دول العالم الثلاث الأكثر تأثّرا بالفيروس إذ تحل بعد إيطاليا والصين.

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وأمرت السلطات الناس بتجنّب السفر خلال عطلة عيد النوروز التي تشهد عادة حركة سفر كبيرة في البلاد.

لكن عديدين تجاهلوا الدعوات.

وأفاد الهلال الأحمر الإيراني أن نحو ثلاثة ملايين شخص غادروا المحافظات الـ13 الأكثر تأثُرا بالفيروس برّا منذ 17 آذار/مارس.

بدوره، أشار جهانبور إلى وجود "أقلية لم تتبع الإرشادات" محذرا من أن المحافظات التي تشهد عادةً إقبالاً من السياح لن تستقبل الزوّار خلال عطلة النوروز.

وأمرت بعض المحافظات الفنادق وغيرها من أماكن الإقامة بإغلاق أبوابها.

وتعهّد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني الجمعة بأن الجمهورية الإسلامية ستنتصر على الفيروس.