السلطات التركية ترفع ضريبة الاستهلاك على منتجات غاز البترول المسال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

أنقرة - الخليج 365

رفعت السلطات، السبت، ضريبة الاستهلاك المحصلة على منتجات غاز البترول المسال بقيمة 7 قروش؛ لينعكس هذا المبلغ على أسعار البيع.



وتواصل السلطات التركية برئاسة رجب طيب أردوغان إجراءات الجباية من الشعب متجاهلة اضطرابات فيروس كورونا المستجد وتراجع النفط عالميا، وقامت بزيادة أسعار الغاز.

وبحسب صحيفة "جمهورييت"، نقلا عن بيان أصدرته نقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي(EPGİS) ، إن لتر غاز البترول المسال ارتفع بقيمة 7 قروش، هي القيمة التي تم رفعها في ضريبة الاستهلاك الخاص.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من رفع أسعار البنزين 4 قروش، والديزل 11 قرشا، حيث رفعت هذه الأسعار منتصف ليل الجمعة/السبت.

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وبعد الزيادة الجديدة ارتفع سعر لتر الديزل في العاصمة أنقرة إلى 5.39 ليرة بدلا من 5.28، وفي إسطنبول أصبح 5.29 ليرة بدلا 5.18، وفي إزمير 5.41 بدلا من 5.30.

فيما أصبح سعر لتر البنزين في العاصمة أنقرة 5.32 بدلا من 5.28 ليرة، وفي إسطنبول 5.23 بدلا من 5.19 ليرة، وفي إزمير 5.33 بدلا من 5.29 ليرة.

وتأتي هذه الزيادة بعد أخرى أجريت الإثنين الماضي، على البنزين، وبلغت 7 قروش للتر الواحد، وأخرى في 29 فبراير/شباط وبلغت 15 قرشا للتر.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة.

ويأتي ارتفاع الأسعار والضرائب في تركيا بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.