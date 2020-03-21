شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 30 وفاة و559 إصابة بكورونا في بلجيكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، السبت، وفاة 30 شخصا مصابا بفيروس كورونا، الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في المملكة إلى 67 شخصا.

Advertisements وأضافت الوزارة أن الأطباء أحصوا 559 حالة إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 2815 حالة. وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" أن عدد المرضى المحتجزين في أقسام الرعاية المركزة في البلاد ارتفع الجمعة، في ثالث أيام حظر التجول، بمقدار 74 مريضا ليصل إلى 238 مريضا.

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