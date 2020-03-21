شكرا لقرائتكم بالفيديو.. تحية من موسيقار سوداني لمدريد الموجوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من شرفة منزله قدم الموسيقار السوداني الوافر شيخ الدين الذي يعيش في مدينة مدريد منذ 30 عاماً تحية على طريقته إلى الطاقم الطبي الذي يكافح للحد من انتشار وباء كورونا في إسبانيا بمقطوعة موسيقية بعنوان "فلاح منكم".

ودرج سكان مدريد على ضرب موعد مسائي كل يوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبث الحماس في روح الطواقم الطبية كل على طريقته من خلال شرفات المنازل.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

منازل صامتة

ويعتبر الوافر من الموسيقيين السودانيين الذين اشتهروا في إسبانيا بتقديم نمط جديد من الموسيقى الريفية السودانية مع الموسيقى الأندلسية كما كان عضوا في الفرقة الإسبانية الشهيرة "راديو تارفيا" وجال مع الفرقة مع معظم دول العالم بصحبة الموسيقار الشهير "إدواردو بانشوا" الذي سجل 150 شريطا متخصصاً في الموسيقى الأندلسية والحضارة الإسلامية وموسيقى العصور الوسطى.

Advertisements

ومن الحي الذي يعيش فيه نشر الموسيقي صورا للمنازل الصامتة والشوارع الخالية من السكان وبث مقاطع لشوارع خالية بوسط العاصمة مدريد معلقاً لأصدقائه أنه لم ير مدريد بهذا الصمت والحزن على مدار 30 عاماً.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

ومساء الثلاثاء الماضي وبينما كان الأطباء يكافحون لكبح جماح الفيروس المتفشي في المدينة ظهر من شرفة منزله مع سكان الحي برفقة طفلته التي تعزف على الكمنجة وهو يقدم تحيته على الآلة الكلاسيكية "الأكورديون".

يذكر أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء كورونا ارتفع اليوم السبت إلى 1326 بعدما وصل إلى 1002 أمس.