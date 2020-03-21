الكويت تعلن شفاء 5 حالات جديدة من كورونا.. والوزراء يناشدون المواطنين: نستحلفكم بالله ابقوا في منازلكم

مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، وتوجه عدة بلدان عربية وأوروبية إلى فرض حجر على السكان، شدد المسؤولون في الكويت على أهمية عدم الاختلاط، مطلقين ما يشبه الحملة لحث الناس على ملازمة المنزل

ونشر عدد من الوزراء على حساباتهم على تويتر فجر السبت جملة وحيدة، مناشدين المواطنين والمقيمين في البلاد البقاء في المنزل وعدم الاختلاط. حسبما نشر موقع "العربية".

وكتب وزير ر التجارة والصناعة، خالد الرضوان على سبيل المثال جملة يتيمة على حسابه على تويتر قائلاً: "أستحلفكم بالله البقاء في منازلكم.

كذلك فعل وزير النفط خالد الفاضل، ووزير الإعلام محمد ناصر الجبري، بالإضافة إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، رنا عبدالله الفارس.

بدوره، كتب وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، الجملة عينها.

يأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الصحة الجمعة تسجيل 11 إصابة جديدة، ما رفع عدد الإصابات إلى 159، مكررة دعواتها إلى عدم الاختلاط أو المصافحة، وتجنب التجمعات.

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ويوم الخميس أعلنت الكويت تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس، لتصبح البلد الخليجي الأول بين جيرانه الذي يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس.

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق الاثنين الماضي على مشروع قانون لزيادة ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) للسنة المالية 2020\2021 من أجل مكافحة الفيروس.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أنه تقرر أيضا إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس.

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم شفاء خمس حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ باسل الصباح قوله إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الخمس من الفيروس .

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى.