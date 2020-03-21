وجه ​نقيب المحررين​ ​جوزيف القصيفي​، في تصريح التحية "لامهاتنا اللواتي هن على قيد ​الحياة​ ،والرحمة لمن غادرننا إلى مكان أفضل. التحية إلى كل زميلة اسبغ الله عليها نعمة الامومة، وإلى زوجات الزملاء اللواتي يرعين اولادهن، ويغدقن عليهم فيض الحب والحنان. ليس مصادفة أن يتزامن عيد "ست الحبايب" مع إطلالة الربيع. في عيدها باقة زهر معطرة بالعرفان والوفاء لأغلى من في الوجود".

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كانت هذه تفاصيل خبر القصيفي بعيد الأم: ليس مصادفة أن يتزامن عيد "ست الحبايب" مع إطلالة الربيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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