أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا بأن بلدية الماري والمجيدية أطلقتا حملة تعقيم الخيم النازحين السوريين الذين الذين يعملون في الزراعة في النطاق الاداري للبلدية.
وأشار رئيس البلدية يوسف فياض بأن الحملة ستشمل كافة الخيم البلاستيكية وغيرها من الأماكن السكنية التي تأوي السوريين الذين يعملون في الزراعة مع تأكيد البلدية على ضرورة الالتزام بكافة القرارات التي اتخذتها البلدية لتجنب خطر الكورونا وخاصة لجهة عدم السماح لأي شخص زيارتهم من خارج المنطقة مهما كانت الأسباب.
يذكر ان هذه الاجراءات هي ضمن سلسلة اجراءات تقوم بها البلديات في كافة المناطق لمنع انتشار كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حملة لتعقيم خيم النازحين السوريين في الماري والمجيدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.