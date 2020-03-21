النشرة: حملة لتعقيم خيم النازحين السوريين في الماري والمجيدية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن بلدية ​الماري​ والمجيدية أطلقتا حملة تعقيم الخيم ​النازحين السوريين​ الذين الذين يعملون في ​الزراعة​ في النطاق الاداري للبلدية.

وأشار رئيس ​البلدية​ يوسف فياض بأن الحملة ستشمل كافة الخيم البلاستيكية وغيرها من الأماكن السكنية التي تأوي السوريين الذين يعملون في الزراعة مع تأكيد البلدية على ضرورة الالتزام بكافة القرارات التي اتخذتها البلدية لتجنب خطر ​الكورونا​ وخاصة لجهة عدم السماح لأي شخص زيارتهم من خارج المنطقة مهما كانت الأسباب.

يذكر ان هذه الاجراءات هي ضمن سلسلة اجراءات تقوم بها البلديات في كافة المناطق لمنع انتشار كورونا.