أعلنت ​وزارة الصحة​ السعودية عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، موضحة أن إجمالي الإصابات وصلت إلى 392 حالة​​​​​​​، مشيرة الى أن هناك 8 حالات تعافي جديدة من كورونا ترفع الإجمالي إلى 16.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: 48 إصابة جديدة بكورونا وحالات الشفاء إرتفعت الى 16 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.