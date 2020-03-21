طيران الإمارات تعلق الرحلات إلى 3 دول ومدينتين أميركيتين

أشارت وكالة "​رويترز​" الى ان شركة ​طيران الإمارات​ قررت تعليق جميع رحلاتها إلى ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​نيجيريا​ ومدينتي ​نيويورك​ و​نيوجيرسي​ الأميركيتين بسبب تفشي ​فيروس كورونا​.

وجاء في رسالة بريد إلكتروني للشركة أن الرحلات الجوية إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ستتوقف اعتبارا من 23 آذار وحتى إشعار آخر، بحسب رويترز.

وفي رسالة أخرى، اشارت الشركة الى إنها "ستعلق الرحلات إلى مطار جيه.إف.كيه في نيويورك ومطار نيوارك إي.دبليو.آر في نيوجيرزي اعتبارا من 24 آذار وحتى إشعار آخر، فيما لم ترد الشركة على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق.

وفي الرسائل الإلكترونية شددت الشركة التي علقت بالفعل العشرات من مساراتها إنها ستوقف هذه المسارات لأن وباء كورونا أدى إلى تقويض الطلب العالمي على السفر.