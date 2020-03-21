صحة محافظة النجف في العراق: شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف في ​العراق​، في بيان، ان "حالتين مصابتين ب​فيروس كورونا​، شفيتا"، مشيرة إلى أنه في ضوء ذلك "ارتفع عدد ​حالات​ الشفاء من فيروس كورونا بالمحافظة إلى 4 حالات".

هذا وكانت ​وزارة الصحة العراقية​، قي أعلنت في وقت سابق، عن "تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 208 حالات، فيما وصل عدد الوفيات إلى 17 حالة".