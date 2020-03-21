صحة محافظة النجف في العراق: شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف في العراق، في بيان، ان "حالتين مصابتين بفيروس كورونا، شفيتا"، مشيرة إلى أنه في ضوء ذلك "ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بالمحافظة إلى 4 حالات".
هذا وكانت وزارة الصحة العراقية، قي أعلنت في وقت سابق، عن "تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 208 حالات، فيما وصل عدد الوفيات إلى 17 حالة".
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