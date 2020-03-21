العربية: تركيا تسجل 9 حالات وفاة جراء كورونا وأكثر من 300 إصابة جديدة

أفادت قناة "العربية" بأن تركيا سجلت اليوم 9 حالات وفاة جراء كورونا وأكثر من 300 إصابة جديدة والإجمالي 670 حالة.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.
ولفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تصريحات سابقة الى انه "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص". وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء.
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