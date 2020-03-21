تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في بلجيكا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات في بلجيكا، عن تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وكانت بلجيكا قد أعلنت أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 2000 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية، في سياق تقريرها اليومي الذي أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، أن عدد الوفيات الناجمة عن الوباء وصل إلى عشر حالات، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد أن كان العدد المعروف أمس، لا يتجاوز خمس حالات.
وفي سياق متصل، قررت بعض البلديات الواقعة شمال بلجيكا على الحدود مع فرنسا إغلاق المداخل المؤدية لأراضيها كإجراء وقائي.
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