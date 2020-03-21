تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في بلجيكا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات في ​بلجيكا​، عن تسجيل 600 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال 24 ساعة.

وكانت بلجيكا قد أعلنت أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 2000 حالة.

وأوضحت ​وزارة الصحة​ البلجيكية، في سياق تقريرها اليومي الذي أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، أن عدد الوفيات الناجمة عن الوباء وصل إلى عشر ​حالات​، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد أن كان العدد المعروف أمس، لا يتجاوز خمس حالات.

وفي سياق متصل، قررت بعض ​البلديات​ الواقعة شمال بلجيكا على الحدود مع ​فرنسا​ إغلاق المداخل المؤدية لأراضيها كإجراء وقائي.