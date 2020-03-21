شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عضو بـ"صحة البرلمان" للمواطنين: تحملوا المسئولية والزموا منازلكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، جميع فئات الشعب المصري، إلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعلنة من قبل الدولة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، مطالبا جميع المواطنين إلى التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لحماية أنفسهم وحماية الآخرين.

وقال عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في حديثه ل"الخليج 365": "العالم كله يعاني بسبب وباء فيروس كورونا، والشعب المصري دائما يكون علي قدر المسئولية عند المحن، والقيادة السياسية والحكومة والشعب في ملحمة، وهناك جهود كبيرة تبذل، ولابد أن يقوم كل مواطن بدوره، فعليكم أن تظلوا في منازلكم ولا تنزلوا إلا للضرورة القصوي حتي نتجاوز هذه المحنة".

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وتابع النائب مكرم رضوان، موجها رسالة لكل مواطن مصري، قائلا: "تعامل مع كل شخص علي أنه مصاب، وتصرف مع الآخرين علي أنك مصاب"، داعيا لتطبيق هذه القاعدة لتوفير أكبر قدر من الوقاية والحماية لكل المواطنين.