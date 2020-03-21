شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يتجاهل كورونا ويعقد اجتماعا حاشدا للتهنئة بغرفة مغلقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يلتزم رجائى عطية نقيب المحامين بالإجراءات الوقائية المقررة للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث عقد اجتماعا فى غرفة مغلقة بمقر النقابة، ضم نحو ما يزيد عن 30 شخصا، واللافت أن الاجتماع لم يكن مدرجا على جدول أعمال النقابة، وإنما كان "لتبادل التهاني والتبريكات للحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية"، بحسب النص الذى ورد في البيان الصادر عن النقابة.

وتواجد من الأعضاء، أحمد بسيوني، يحيى التوني، حسين الجمال، أبو بكر ضوة، حسن أبو عيسى، خالد أبو كراع، ماجد حنا، سعيد عبد الخالق، عبد المجيد هارون، محمد كركاب، محمد نجيب، إلى جانب مجموعة من المحامين.

وواصل رجائى عطية نقيب المحامين ، مهام أعماله بمقر مكتبه بالنقابة، مؤكدا للمحامين وأعضاء المجلس أن من أولويات المجلس الحالي ملفات؛ المعاش والعلاج والشباب، ووضع الخطوط العريضة في العمل النقابي.

وأشار رجائي عطية، إلى أن الفترة الأخيرة كان يغلب عليها الانفراد بالرأي، قائلا: "املك آرائي ورؤيتي والقيادة تقتضي السماع لكل أعضاء المجلس، فعنواني جماعية القادة".

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وكانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين قد أعلنت عن فوز رجائى عطية بمنصب نقيب المحامين و فوز هشام لطفى و على الصغير وأسامة سالمان بعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، ويحيى التونى وأحمد بسيونى ونبيل عبدالسلام ومحب المكاوى وحسين الجمال ومحمد الكسار ومحمد فزاع وعبد المجيد هارون بعضوية المجلس.

كما أكدت اللجنة فوز كل من، أبو بكر ضوه وسيف النصر وسعيد عبد الخالق ومحمد عبد الوهاب وفاطمة الزهراء وعمر هريدى ومحمد نجيب وماجد حنا وإسماعيل طه ومحمود الداخلى ومجدى سخى وخالد أبو كراع ومحمد عبد العظيم كركاب وعبد الحفيظ الروبى وصلاح سليمان وسيد عبد الغنى وعيسى أبو عيسى بعضوية المجلس.

يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.