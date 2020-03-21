شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هالة أبو السعد تطالب بفرض حظر تجول لضمان التزام المواطنين بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة اتخاذ قرار لفرض حظر تجوال فى الشوارع للمساهمة فى منع التجمعات، خاصة فى ظل تجاهل وعدم وجود مسئولية لعدد من المواطنين وما زالوا يتعاملون باستخفاف مع المرض.

وأشارت أبو السعد، فى بيان لها، إلى أن فرض حظر التجوال سيجبر المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم الخروج منها أكبر وقت ممكن، مما سيساهم فى تقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين، واستكمال خطة الدولة فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس.

وطالبت أبو السعد، بتشديد العقوبة على المحال أو المقاهى الغير ملتزمة بالتعليمات التى تصدرها الحكومة والمحافظين، وكذلك جميع الأماكن التى توجد بها تجمعات، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وحماية صحتهم والعمل على تقليص دائرة انتشار المرض وضمان محاصرته.

كان قد دعا النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، جميع فئات الشعب المصرى، إلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعلنة من قبل الدولة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، مطالبا جميع المواطنين إلى التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لحماية أنفسهم وحماية الآخرين.