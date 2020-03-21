شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضا البلتاجى يحذر من "الكولديرات": تنقل الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن خطورة عمل كولديرات المياه فى الشوارع بتوصيلات كهربائية عشوائية وكونها مصدراً لنقل الأمراض والأوبئة.

وأوضح البلتاجى، أن الكولديرات تنتشر فى كل مكان داخل المدارس والمستشفيات، بجانب المساجد والكنائس، فى المصانع والمتاجر، بجوار المنازل والمحلات، وأصبحت عادة لدى المصريين يضعونها لأخذ الأجر عليها، لكن هذه الكولديرات ليس لها أى سند قانونى فهى غير مرخصة، اضافة الى أن من يقوم بذلك هم الأفراد وليس الجمعيات، فضلاً عن كونها مصدراً لنقل الأمراض والأوبئة، حيث يستخدم المئات يومياً كوب واحد للشرب.

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واستطرد البلتاجى، أن العشوائية تغلب على هذه المبردات فى الشوارع بسبب كيفية عملها ومدى صحتها وخطورتها على الصحة، فهى تصنع فى مصانع تحت بير السلم غير مرخصة وهذه المصانع ليس لها إشراف تقنى حتى تضبط المعايير اللازمة لتصنيع الكولدير وبالتالى يكون النتيجة النهائية استهلاك كهرباء ومياه من الدولة بدون حساب بعد سرقة وصلات الكهرباء ، بالإضافة ان الاسلاك الكهربائية الداخلة والخارجة منه غير أمنة فتقوم بصعق المواطنين كهربيا ، وتعرضهم للخطر.

وأضاف: بناء على ما تمثله من خطورة داهمة على المجتمع، على وزير التنمية المحلية سرعة البت فى هذا الأمر وذلك من خلال شأن تشديد العقوبة على المخالفين حيث يعتبر مبرد المياه إشغال طريق، لأن كل ما يستحوذ على مساحة فى الطرق العامة يأتي تحت بند إشغال تستوجب إزالته، خاصة وإن كان مُسبباً لمشاكل أمنية أو صحية ، خاصة بعد سرقة التوصيلات الكهربائية التى تسبب خطورة شديدة على أرواح المواطنين ، وإهدار للمال العام.