شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبدالرحيم علي يناشد وزير العدل تعليق العمل فى مكاتب الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الدكتور عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب المستشار أشرف مروان وزير العدل بضرورة إصدار قرار بتعليق العمل فى كل مكاتب الشهر العقارى بكافة المحافظات وذلك حفاظا على المواطنين والموظفين ولعدم انتشار فيروس كورونا.

وقال عضو مجلس النواب في بيان له اليوم السبت أن مكاتب الشهر العقارى عليها إقبال شديد وان التزاحم بين المواطنين والموظفين من الممكن أن يهدر كل مجهودات الدولة التي تسعي لوقف انتشار فيروس الكورونا.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه مؤخرا بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن تعليق الدراسة سيبدأ من الأحد الموافق 15 مارس 2020 ولمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.