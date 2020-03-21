شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تشيد بإجراءات الحكومة للتعامل مع التداعيات السلبية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بحزمة القرارات والإجراءات المالية والاقتصادية التى اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعامل مع التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" على الاقتصاد المصري.

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وأكد رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى عمرو صدقى - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، تأييده التام للقرارات الحكومية التحفيزية لتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين فى يونيو القادم؛ بما يُسهم فى استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

وأشاد صدقى باتخاذ الحكومة قرارات خاصة بتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.. موضحا أن هذه القرارات المهمة سيكون لها تأثيرها الإيجابى لصالح جميع هذه القطاعات لتجاوز تداعيات الآثار السلبية لفيروس "كورونا".