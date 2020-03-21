شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مستقبل وطن يواصل تعقيم وتطهير الأماكن العامة لمواجهة "كورونا" بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حزب مستقبل وطن، برئاسة عبد الوهاب عبد الرزاق فى محافظة الدقهلية، حملته فى تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية فى مركز ومدينة ميت غمر، وذلك كأجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ عدة حملات تطهير لعدد من المساجد والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، ومراكز الشباب والمدراس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، وتحت رعاية النائب محمد المرشدى أمين الحزب بالمحافظة.

وأكد اللواء جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم بالمحافظة، على أن حملة التعقيم والتطهير تأتى فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدولة المصرية فى إطار خطتها للتصدى للفيروس، وحرصًا على صحة وسلامة جميع المواطنين بمحافظة الدقهلية.

وأضاف "عبد الظاهر"، أن الحزب بدأ فى تطهير وتعقيم المقر الرئيسى بالمحافظة، بالإضافة إلى كافة مقرات الحزب فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والسيطرة عليه، بعد انتشاره فى أغلب دول العالم.

ومن جانبه، قال أحمد الألفى، عضو أمانة قطاع الأعمال للحزب بمحافظة الدقهلية، إنه تم إعداد فرق عمل مجهزة بمعدات تطهير محملة بمادة هيبوكلوريد الصوديوم والتى تعتبر من أقوى المواد المستخدمة فى مكافحة انتشار هذا الوباء، مشيرًا إلى أنه تم مساعدة بعض الشباب المتطوع لتطهير وتعقيم عدد من المساجد والكنائس فى مركز ومدينة ميت غمر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمحاصرة انتشار هذا الفيروس.

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وأشار "الألفي"، إلى أن الحملة استهدفت رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بقرى وعزب "مركز ميت غمر التابعة للوحدة المحلية بقرى "بشلا – كفر نعمان – كفر سرنجا"، ودور العبادة والشوارع والمناطق المواجهة للمنازل بنطاق الوحدة المحلية بقرية "بشلا"، وتطهير وتعقيم جميع أسطح المنشآت والطرقات والممرات والحمامات والمدراس.

وأكد عضو أمانة قطاع الأعمال للحزب بمحافظة الدقهلية، على ضرورة تفادى التجمعات الكبيرة؛ كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا، واستغلال هذه الفترة فى زيادة تعقيم وتطهير كافة الأسطح التى نتعامل معها بشكل يومي.

كما يواصل حزب مستقبل وطن، فى محافظة كفر الشيخ، حملته لتعقيم عدد من المساجد الكبرى والكنائس بمدينة بيلا، فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، وتحت رعاية المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة.

وقال جمال الصيرفى أمين الحزب بمركز بيلا، إنه تم تعقيم عدد من المساجد الكبرى، منها مسجد التقوى، أكبر مساجد المدينة، كما تم تعقيم كنيسة مارى جرجس، أكبر كنائس ببيلا، وذلك عقب صلاة الجمعة، مؤكدا أن حملة الوقاية من فيروس كورونا مستمرة بالمدينة، للحفاظ على شبابنا وابنائنا.

وكان حزب مستقبل وطن، قد أطلق حملة فى كافة المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالى القرى والمراكز، كإجراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.