شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق يطالب بتكثيف جهود المجتمع الدولى للقضاء على التمييز العنصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولى من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، وإعلاء مبادئ المساواة والكرامة الإنسانية، وتعزيز أطر التفاهم المتبادل بين الشعوب.

وشدد فايق فى تصريحات له على أهمية زيادة الوعي حول التسامح وقبول الآخر، ورفض الأفكار النمطيّة التى تُغذي العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، والتى تستهدف أكثر الفئات ضعفا ومنهم المهاجرين واللاجئين والمنحدرين من أصل إفريقي.

جاءت هذه التصريحات بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، والذى يوافق الحادى والعشرين من مارس من كل عام، ويأتي شعار هذا العام بعنوان "الاعتراف والعدالة والتنمية: استعراض منتصف المدة للعقد الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي "، حيث يهدف إلي تقييم ما أجراه مجلس حقوق الإنسان للعقد الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي مع اقتراب هذا العقد من منتصفه في عام 2020.

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