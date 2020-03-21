شكرا لقرائتكم خبر عن "عندك خبر".. حملة موسعة للصحفيين الأتراك للمطالبة بالإفراج عن زملائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت مبادرة "عندك خبر" التي أسسها الصحفيون الأتراك للدفاع عن زملائهم المعتقلين بسجون الرئيس رجب طيب أردوغان، حملة للضغط على السلطات من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين في ظل تفشي وباء كورونا الجديد في تركيا.

وطالبت المبادرة بالإفراج عن الصحفيين الذين يدافعون عن حق الشعب في معرفة كل شيء ونادوا من خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بالإفراج عنهم. تحت وسم (هشتاج) الحرية للصحفيين المعتقلين.

وقال الصحفيون المشاركون في البيان الذى نشره موقع تركيا الآن: "يكتب بعض الصحفيين الحقائق على الرغم من الضغوط التي يتعرضون لها منذ سنوات، ورغم التهديد بالاعتقال، والآن هم موجودون خلف القضبان الحديدية تحت تهديد كورونا.

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وأضافت المبادرة "فإذا وصل الوباء للسجون سيكون التهديد كبيرا. فأدوات النظافة محدودة والأجواء غير صحية،فالعزلة أكثر وحشية الآن. وحق استخدام الهاتف محدود. فالقلق كبير جدًا. أطلقوا سراح الصحفيين.

وشهد البيان الذي أطلقته المبادرة دعم كثير من الصحفيين الذين قاموا بمشاركته بشكل واسع عبر حساباتهم الرسمية وصفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

كشف أحد الأطباء بمستشفى جامعة ميديبول التركية، محمد أمين أكيونلو، فى تصريحات خطيرة نشرها موقع تركيا الآن، حول تفشى وباء كورونا المستجد فى تركيا، مؤكدًا أن عدد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد 19» صل إلى 145 ألف حالة.

وجاءت تصريحات الأخصائى بالمستشفى التى يعد وزير الصحة التركى فخر الدين قوجا بين مؤسسيها، خلال رده على الأسئلة المتعلقة بفيروس كورونا فى تركيا: "إذا اكتشفت حالة كورونا واحدة، فهذا يعنى أن هناك 400 حالة لم نتمكن من اكتشافها فى المجتمع. هناك حوالى 1000 حالة أخرى فى المجتمع أمام كل حالة وفاة"، وأكد أن هناك حوالى 145 ألف حالة إصابة فى تركيا، قائلًا "الوضع كذلك بالفعل".