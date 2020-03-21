شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر يطالب المقتدرين بكل دائرة بدعم محدودى الدخل على نمط شبين القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، أن مبادرته بشأن "تحدي الخير بشبين القناطر"، لاقت تفاعلا كبيرا من أهالى الدائرة والعائلات الكبرى، للتكفل بالأسر المتضررة من محدودى الدخل بسبب فيروس كورونا المستجد، على مدار الـساعات الماضية، مطالبا النواب وغيرهم من المقتدرين بدوائرهم، بتفعيل هذا التحدى، لأنه يمكن من خلاله تعويض أى نقص لا تتمكن الدولة من تقديمه.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التحدى الذى أطلقه أمس بين أهالى دائرته شارك به الكثير، قائلا "شباب وسيدات كل واحد حسب طاقته.. هنشيل دايرتنا"، مؤكدا أن التوقيت الحالى يستلزم التكاتف من الجميع والتضافر من أجل الوطن ودعم محدودى الدخل، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية تتطلب من الجميع الاجتهاد والدفع بمبادرات اجتماعية كلا فى شأنه بما يسهم فى تخفيف العبء على المواطنين .

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ووجه رسالة قائلا "أصحاب الشركات الخاصة ورجال الأعمال المصريين .. كونك تتبرع لبلدك في أزمة زي دي بتأثر في اقتصاد البلد كلها وبتطحن في ناس غلابة كتير فده بمزاجك ومحدش هيجبرك انك تدعم اقتصاد البلد في الظروف الصعبة دي .. لكن أضعف الإيمان إنك تسهل مهام العمل على موظفينك ولا داعى لسماع تعنت البعض فى دفع الرواتب هذا الشهر".

واعتبر بدر، أن الإجراءات الحكومية المتخذه لتخفيف وطأه تداعيات "كورونا"، ومنها توجيه وزير القوي العاملة بصرف منحة استثنائية للعماله غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلا.

وأكد محمود بدر، أن الدولة تدير الأزمة فيروس كورونا "كوفيد" المستجد" بشكل احترافي، لكن يبقي علي المواطنين دور هام في الإلتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، وعلى المقتدرين التطوع لدعم محدودى الدخل. البرلمان ,الحكومه , محدودى الدخل ,كورون