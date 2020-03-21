شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يطالب بعدم صرف الأدوية بدون روشتة لمواجهة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن اختفاء بعض العقارات والأدوية من الصيدليات نتيجة صرفهم دون روشتة وأثر ذلك على المرضى المستخدمين لهذه الأدوية، حيث أشار فؤاد، إلى اختفاء بعض العقارات والأدوية من الصيدليات بعد أن تم تداول معلومات بتأثيرهم الإيجابي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وهو مادفع المواطنين إلى شراء كميات كبيرة من هذه الأدوية والعقارات، وبسبب قيام الصيدليات بصرفها دون وجود "روشتة" من الطبيب، تسبب ذلك في إختفائها من الصيدليات، وهو ماسبب ضرر للمرضى المستحقين لهذه الأدوية.

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وأوضح فؤاد، أنه خلال الفترة السابقة تداولت أخبار حول أن عقارى (بلاكونيل) و (هيدروكين) واللذان يستخدمان لعلاج الملاريا والروماتويد والأمراض المناعية، اختفيا تماما من السوق بسبب تداول معلومات عن تأثير المادة الفعالة بهم في الشفاء من فيروس كورونا، نتيجة تدافع المواطنين على شراء كميات كبيرة منهم، ونتيجة لقيام الصيدليات بصرف هذين العقارين دون "روشتة" أدى إلى اختفائهم من الصيدليات وحرمان المستحقين لهم من الحصول عليهم، وهكذا مع بعض الادوية، ومنعا لتكرار هذا الأمر لابد من عدم صرف الأدوية بدون روشتة.

وأكد فؤاد، أن هذا الأمر الذي يستوجب سرعة التدخل من قبل وزارة الصحة لضبط ذلك، وضرورة تكثيف الرقابة الدوائية والتفتيش الصيدلي على الصيدليات وإرسال منشورات على الصيدليات بمنع صرف الأدوية بدون وجود "روشتة " من قبل طبيب مختص، لما يسببه ذلك من اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات بشكل مفاجئ.