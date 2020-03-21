شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبد الحليم تناشد الحكومة بضرورة فرض حظر التجوال للحد من التجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة صدور قرار فوري بفرض حظر تجوال في جميع أنحاء الجمهورية، من الساعة السادسة مساءا وحتى السادسة صباحا، بشكل مؤقت لحين التأكد من تعقيم الدولة والوصول للمصريين لبر الأمان وحمايتهم من انتقال عدوى فيروس كورونا لهم.

وأكدت عبد الحليم، في بيان لها، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن غلق المحال والمقاهي، غير مفعلة بسبب كبيرة، خاصة في المناطق الشعبية، التي ما زالت تتجاهل وتتعنت في الالتزام بتلك التعليمات، الأمر الذي سيؤدي لانتشار الإصابة بالفيروس بشكل ينذر بكارثة حقيقة.

وأردفت عضو البرلمان... أن فرض حظر التجوال سيساهم في منع أي تجمعات بين المواطنين، والتزام الجميع بالتعليمات وإلا وسيتم تعريض أي مواطن للمساءلة، لافتة أن هناك العديد من الدول اتخذت هذا القرار نتيجة ازدياد الإصابة بالفيروس نتيجة الاختلاط والتجمعات، فالقرار احترازي متمم لحزمة قرارات الدولة لمواجهة هذا الفيروس الخطير.

كان قد دعا النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، جميع فئات الشعب المصري، إلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعلنة من قبل الدولة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، مطالبا جميع المواطنين إلى التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لحماية أنفسهم وحماية الآخرين.