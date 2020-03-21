شكرا لقرائتكم خبر عن دينية البرلمان تحذر من إقامة صلوات الجماعة بالمساجد: خطر على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الوقت الحالي يحتدم على وزارة الأوقاف أن تصدر قرار فورى وعاجل بمنع الصلوات الجماعية في المساجد، وذلك للحفاظ على المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا في مصر، لأن استمرار الصلاة في المساجد يضر المواطنين اكثر من أي شيء آخر، ويترتب عليه أمور أخرى لا بد من علاجها قبل فوات الأوان.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، في تصريح لـ"الخليج 365" أن أى تأخر واستمرار في الأمور الخاطئة يترتب عليه تفشى الأوبئة والأمراض، لافتا أن الوقت الحالى يحتدم على المسئولين أخذ القرارات الحاسمة من أجل حماية المواطنين من تفشى هذا الفيروس، مؤكدا أنه لا يوجد أي ما يمنع من الصلاة فى المساجد فى الوقت الحالي.

وتابع أن استمرار الصلوات الجماعية في المساجد، يعرض المواطنين لخطر حقيقي، لابد من تجاوزه في الوقت الحالي، وأن يكون هناك قرارات حاسمة وقوية لمواجهة خطر فيروس كورونا .

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كان الشيخ صالح عبد الحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الوقت الحالي يحتم منع الصلوات الجماعة، وصلاة الجمعة في المساجد، وذلك منعا لانتشار الوباء، والفيروس بين المواطنين، فلا يوجد في الشرع أو الدين ما يمنع ذلك، فالضرورات الخمس التي نصت عليها الشريعة الإسلامية منها حفظ النفس، واستمرار التجمعات والصلوات فى المساجد تضر بالمواطنين، وهو ما يحتاج إلى قرار فورى في ذلك لحماية المواطنين.

كان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرر غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه فى غير أوقات نظافة المسجد وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أى أدوات للسقيا من المسجد.