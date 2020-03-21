مصدر عسكري يتبرأ من فيديو يروج عن الجيش في مواقع التواصل

تبرأ مصدر عسكري من فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الواتساب، يروج أمورا مغلوطة عن الجيش.
وقال مصدر عسكري لموقع “اليوم 24” إن الفيديو الذي يروج عبر تطبيق واتساب، تم توضيبه وتضمينه تعليقات المؤسسة العسكرية لا علاقة لها بها.
وأكد المصدر أن الفيديو الرائج في واتساب، والذي يظهر ٱليات عسكرية وعناصر جيش، تم تصويره داخل إحدى الثكنات، وجرى تسريبه، غير أن جهات عملت على توضيبه وإضافة تعليق إليه مؤسسة الجيش غير مسؤولة عنها.
ويصور الفيديو موضوع التكذيب أوضاعا داخلية للجيش مع بدء أزمة كورونا، واستعدادات الجيش للإسهام في جهود الدولة لمواجهتها، بما في ذلك ٱلياته من مروحيات، وغيرها.
لكن تسرب الفيديو إلى الخارج جعل البعض يستغله بشكل مغلوط.
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