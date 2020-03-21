تعليق تصوير مسلسل مغربي كان سيعرض خلال شهر رمضان بسبب كورونا

قرر فريق عمل مسلسل “ولاد المرسى” المغربي، الذي كان يرتقب عرضه في رمضان المقبل، على “إم بي سي 5″، تعليق التصوير، بسبب خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت مصادر من طاقم تصوير المسلسل، أنه تقرر تعليق التصوير كإجراء احترازي اتخذه المشرفون على العمل، لتفادي الإصابة بالفروس، إذ قرروا الإلتزام بالحجر الصحي في منازلهم، وتعليق التصوير إلى إشعار لاحق.

وأكد المصدر نفسه، أن تاريخ استئناف التصوير غير معروف إلى حدود الساعة، ورهين بتجاوز الحالة الاستثنائية، التي خلفها فيروس كورونا.

ويجسد بطولة مسلسل “ولاد المرسى” عدد من الفنانين، منهم صحر الصديقي، وعزيز داداس، وماجدولين الإدريسي، وأمين الناجي.