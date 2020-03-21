قرر فريق عمل مسلسل “ولاد المرسى” المغربي، الذي كان يرتقب عرضه في رمضان المقبل، على “إم بي سي 5″، تعليق التصوير، بسبب خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكشفت مصادر من طاقم تصوير المسلسل، أنه تقرر تعليق التصوير كإجراء احترازي اتخذه المشرفون على العمل، لتفادي الإصابة بالفروس، إذ قرروا الإلتزام بالحجر الصحي في منازلهم، وتعليق التصوير إلى إشعار لاحق.
وأكد المصدر نفسه، أن تاريخ استئناف التصوير غير معروف إلى حدود الساعة، ورهين بتجاوز الحالة الاستثنائية، التي خلفها فيروس كورونا.
ويجسد بطولة مسلسل “ولاد المرسى” عدد من الفنانين، منهم صحر الصديقي، وعزيز داداس، وماجدولين الإدريسي، وأمين الناجي.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق تصوير مسلسل مغربي كان سيعرض خلال شهر رمضان بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.