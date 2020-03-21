لهذا السبب.. باناسونيك تعتزم وقف إنتاج البطاريات في أمريكا

السبت 21 مارس 2020

تعتزم شركة باناسونيك اليابانية وقف الإنتاج في مصنع "جيكافاكتوري 1" لصناعة البطاريات الذي تديره بالشراكة مع شركة تيسلا في ولاية نيفادا الأمريكية لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



وذكرت صحيفة نيكي اشيان رفيو اليابانية "سوف يتم تعليق إنتاج بطاريات لسيارات الطراز 3 الكهربائية التي تنتجها شركة تيسلا، بعد فترة من التعديلات على المنشأة إبتداء من 23 مارس/آذار الجاري".

وأعلنت شركة تيسلا يوم الخميس أنها سوف توقف الإنتاج في مصنعها الوحيد للتجميع في الولايات المتحدة والذي يقع في كاليفورنيا اعتبارا من 23 آذار/مارس.

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وفي فبراير الماضي، أعلنت باناسونيك ارتفاع أرباح مساهميها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 إلى 178.1 مليار ين (1.6 مليار دولار) مقابل 173.7 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأشارت الشركة اليابانية إلى أن أرباح السهم الواحد ارتفعت إلى 76.33 ين مقابل 74.43 ين خلال الفترة نفسها.

وتراجعت أرباح تشغيل الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى 240.7 مليار ين مقابل 292.8 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في وقت سابق أعلنت كل من تسلا وباناسونيك إنهاء شراكتيهما لإنتاج الخلايا الشمسية، في الوقت الذي تعزز فيه شركة الإلكترونيات اليابانية مساعي للتخارج من أنشطة لا تدر ربحا.