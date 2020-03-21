شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور "أحمد الطيب" يقرر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة بالجامع الأزهر لمدة أسبوعين والان مع التفاصيل

السبت 21 مارس 2020 قرر فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر.

Advertisements وجاء قرار الطيب، حرصا علي سلامة المصلين، لمدة أسبوعين، لحين وقف انتشار وباء كورونا وانطلاقا من القاعدة الشرعية "صحة الأبدان مقدمة علي صحة العبادات".

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