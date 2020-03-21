الجزائر تسجل ارتفاعاً في عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 وفاة

السبت 21 مارس 2020

سجلت الجزائر، الجمعة، ارتفاعاً في عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد المعروف باسم "كوفيد - 19" إلى 11 وفاة.



وأعلنت مديرية الصحة لمحافظة "وادي سوف" الواقعة في الجنوب الشرقي للبلاد عن وفاة جديدة بفيروس كورونا لامرأة تبلغ من العمر 69 عاماً كانت في الحجر الصحي، وهي شقيقة شخص توفي الثلاثاء الماضي نتيجة الفيروس ذاته.

وأشارت، في بيان، إلى وجود 6 حالات أخرى مشتبه في إصابتها وضعت في الحجر الصحي، فيما أجبر 130 جزائريا قدموا من تونس عبر المعبر الحدودي للمحافظة على وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

Advertisements

وسجلت وفاة ثانية في محافظة تيزيوزو شرق البلاد لامرأة تبلغ من العمر 77 عاماً كانت تعاني من مرض السكري وفق بيان لمديرية الصحة في المحافظة، وهي أول حالة وفاة بالمحافظة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 11 شخصاً.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس، عن تمدد فيروس كورونا إلى 11 محافظة في البلاد من أصل 58، بعد ارتفاع عدد المصابين به إلى 90 حالة ووفاة 11 شخصاً، مع تسجيل شفاء 32 حالة من الفيروس غادرت مستشفى بوفاريك بمحافظة البليدة.

وعقد مجلس الوزراء الجزائري، الخميس، برئاسة رئيس البلاد عبدالمجيد تبون، وبحضور قادة الأجهزة الأمنية، "الاجتماع الطارئ الثاني له" خلال أسبوع لبحث الإجراءات التي تحد من انتشار فيروس كورونا.

وأقر مجلس الوزراء 8 قرارات جديدة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأحد، منها 4 إجراءات وقائية جديدة تهدف إلى كبح تفشي وباء كورونا في البلاد.