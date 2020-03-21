زيمبابوي تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

السبت 21 مارس 2020

أعلنت زيمبابوي تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد -19)، لرجل يبلغ من العمر 38 عاما، ليقترب عدد الدول الأفريقية التي اكتشفت حالات الإصابة من 40 دولة.



وقال وزير الصحة أوبديا مويو، في وقت متأخر، الجمعة، إن المصاب الذي يقيم في المقصد السياحي الشهير "فيكتوريا فولز" عاد من رحلة إلى بريطانيا في 15 مارس/آذار.

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وأضاف مويو، في بيان، أن الرجل خضع للحجر الذاتي عندما عاد إلى زيمبابوي واتصل بطبيبه عندما مرض، ثم قام الطبيب بإخطار فريق الطوارئ للتعامل السريع مع "كوفيد - 19".

وتابع أن الوزارة تتعقب جميع الاشخاص المحتمل أن يكون الرجل قد اختلط بهم.