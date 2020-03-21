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اليمن.. صيدليات حضرموت خالية من الكمامات

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 21 مارس 2020

اختفت من الاسواق والصيدليات والمستشفيات العامة والخاصة الاقنعة الواقية من الامراض "الكمامات" قبل تفشي فايروس كورونا في حضرموت.

 

وبحسب تجار محليين فان كميات كبيرة من الكمامات الواقية تم سحبها من الصيدليات بحضرموت وتم تصديرها الى الخارج.

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وارتفع ما تبقى منها في الاسواق المحلية وسط جشع التجار وارباب الصيدليات استغلالا للحاجة الماسة من قبل المواطنين بارتدائها امتثالا للنصائح الطبية وقاية من تفشي فايروس كرونا.

 

وناشد مواطنو حضرموت الجهات المختصة بتوفير كميات وافية من الكمامات للسوق المحلي ونشر الرقابة على بيعها وتوزيعها واشراك منظمات المجتمع المدني في ذلك مطالبين بوقفة الجميع لمنع جريمة استغلال بائعيها وفتح تحقيق مع تجار الحروب والازمات والامراض فورا في كل مناطق حضرموت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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