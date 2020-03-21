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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. صيدليات حضرموت خالية من الكمامات والان مع التفاصيل
السبت 21 مارس 2020
اختفت من الاسواق والصيدليات والمستشفيات العامة والخاصة الاقنعة الواقية من الامراض "الكمامات" قبل تفشي فايروس كورونا في حضرموت.
وبحسب تجار محليين فان كميات كبيرة من الكمامات الواقية تم سحبها من الصيدليات بحضرموت وتم تصديرها الى الخارج.
وارتفع ما تبقى منها في الاسواق المحلية وسط جشع التجار وارباب الصيدليات استغلالا للحاجة الماسة من قبل المواطنين بارتدائها امتثالا للنصائح الطبية وقاية من تفشي فايروس كرونا.
وناشد مواطنو حضرموت الجهات المختصة بتوفير كميات وافية من الكمامات للسوق المحلي ونشر الرقابة على بيعها وتوزيعها واشراك منظمات المجتمع المدني في ذلك مطالبين بوقفة الجميع لمنع جريمة استغلال بائعيها وفتح تحقيق مع تجار الحروب والازمات والامراض فورا في كل مناطق حضرموت.
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