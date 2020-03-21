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شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يهاجم أول مصري في ألمانيا داخل مستشفى والان مع التفاصيل
السبت 21 مارس 2020
كشف رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، علاء ثابت، عن إصابة أول مصري بالبلاد بفيروس كورونا المستجد داخل أحد المستشفيات الألمانية، خلال تلقيه علاجا لأمراض القلب.
وقال ثابت إن المصاب يبلغ من العمر 30 عاما، وقدم من مصر إلى ألمانيا منذ 6 أشهر، لتلقي العلاج بسبب مشكلات في القلب وضيق في التنفس، وتبين أنه أصيب بفيروس كورونا داخل المستشفى .. وفق “العين“.
وأوضح أن المصاب المصري كان من المفترض أن يغادر المستشفى التي يعالج فيها هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه لم يتم التعرف بعد عما إذا كان نقل إليه المرض عن طريق طواقم التمريض أو عن طريق أحد المرضى.
يذكر أن مصر سجلت حتى، الخميس، 276 حالة إصابة بكورونا و6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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