منع سفينة شحن إيطالية من الرسو في ليبيا بسبب كورونا

السبت 21 مارس 2020

منعت إدارة تشغيل فرع الشركة الليبية للموانئ النفطية، بميناء رأس لانوف، اليوم السبت، سفينة شحن من الرسو في الميناء، وتفريغ شحنتها الخاصة بمعدات نفطية، قادمة من إيطاليا.



ونقل موقع إرم نيوز عن بيان صادر عن الميناء، إن الناقلة لم يسمح لها بدخول ميناء رأس لانوف؛ بناء على تعليمات الإدارة العامة لأمن المنافذ، كإجراء احترازي لمنع وصول فيروس كورونا.

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وأشار بيان إدارة الميناء النفطي، إلى أن الإدارة العامة لأمن المنافذ وجهت أمرا إلى مدير أمن منفذ رأس لانوف البحري، بمنع دخول الناقلة القادمة من إيطاليا إلى الميناء النفطي؛ كإجراء احترازي في مكافحة احتمالات وصول فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا.

وبحسب البيان، فإن الناقلة الإيطالية كانت محملة بمعدات نفطية من إيطاليا، تم إنزال جزء منها في ميناء طرابلس، وواصلت رحلتها نحو ميناء رأس لانوف؛ لإفراغ باقي الحمولة، والمتمثلة في معدات وأدوات خاصة ببعض الشركات النفطية العاملة في ليبيا.

يذكر أن القيادة العامة للجيش الليبي وبالتنسيق مع الحكومة الليبية المؤقتة ووزارة الداخلية والسلطات المحلية، أقفلت جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، كما منعت حركة المسافرين من وإلى ليبيا، باستثناء عودة الليبيين ومغادرة الأجانب للأراضي الليبية.