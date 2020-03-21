- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم من مركز الملك سلمان .. 88 لاجئاً صومالياً يغادرون عدن طواعية إلى بلادهم والان مع التفاصيل
السبت 21 مارس 2020
غادر ميناء عدن 88 لاجئًا صوماليًا، ضمن برنامج الإعادة الطوعية، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.
ويشمل البرنامج، نقل الصوماليين الراغبين في العودة لبلادهم من عدن عبر البحر الأحمر، ليتم نقل اللاجئين لاحقًا كلا حسب مسكنه إلى عموم المقاطعات الصومالية.
يذكر أن المركز، قد عمل على إعادة ما يزيد عن ألفي لاجئ صومالي من اليمن إلى بلادهم منذ بداية برنامج الإعادة الطوعية للاجئين في العام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر بدعم من مركز الملك سلمان .. 88 لاجئاً صومالياً يغادرون عدن طواعية إلى بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.