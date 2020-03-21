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شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن عن 123 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
السبت 21 مارس 2020
أعلنت إيران اليوم السبت عن 123 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1556.
وقال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية إن العدد الإجمالي للوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد ارتفع اليوم السبت بأكثر من 100 ليصل إلى 1556 في حين تجاوز عدد الإصابات 20 ألفا.
وكان العدد الإجمالي للوفيات في إيران قد بلغ 1433 أمس الجمعة في حين وصل عدد حالات الإصابة الموكدة إلى 19644.
وكان مجلس مدينة مشهد طالب، في وقت سابق، وزارة الداخلية، والقوات المسلحة، ووزير الصحة، ووزير الطرق وبناء المدن، ومحافظة خراسان رضوي، بإصدار قرار يمنع السفر إلى المدينة الواقعة شمال شرق البلاد.
وأظهرت صور من طهران أمس، انتشار الإيرانيين في الأسواق للتبضع استعداداً للعيد، في عدم التزام واضح بضرورة تقييد التنقلات، وسط ارتفاع نسبة الإصابات بالفيروس المستجد في البلاد.
كما أعلنت الشرطة الإيرانية بحسب وكالة رويترز، أن الكثيرين تحدوا تحذيرات مسؤولي الصحة بضرورة البقاء في المنازل والابتعاد عن الزحام وتوجهوا لساحل البلاد المطل على بحر قزوين وهي منطقة تلقى رواجا في عطلة السنة الجديدة.
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