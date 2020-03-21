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17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 21 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 17 حالة مؤكدة إصابتھا بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 176 حالة.

 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، قوله إن الحالات تضم 10 كويتيين ولبنانيين اثنين وفلبينيتين ومصريا وهنديا وصوماليا.

 

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وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن في وقت سابق اليوم، شفاء 5 حالات مصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 27 حالة .

 

وحسب الوكالة، بلغ بذلك عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا 149 حالة.

 

وبالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 5 حالات منها حالتان مستقرتان و3 حالات حرجة، فيما بلغ عدد المسحات المخبرية 16038 مسحة.

 

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