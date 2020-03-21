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إيفانكا ترامب تخضع لفحص كورونا بعد اجتماع مع مسؤول مصاب

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 21 مارس 2020

كشف مسؤول إداري بارز بالبيت الأبيض، السبت، أن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس دونالد ترامب خضعت لفحص فيروس كورونا المستجد، وجاءت النتيجة سلبية.

 

وأوضح المسؤول، طبقا لصحيفة "دايلي ميل"، أن إيفانكا ترامب خضعت لهذا الاختبار بعد حضورها اجتماعا مع مسؤول أسترالي تبينت إصابته بالفيروس.

 

والأحد الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب غير مصاب بفيروس كورونا المستجد، وقال شون كونلي طبيب ترامب، في بيان، إن "الفحوص خلصت إلى أن الرئيس خالٍ من فيروس كورونا".

 

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واليوم، أظهرت الفحوص الطبية إصابة أحد مساعدي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب ما أكدت متحدثة السبت.

 

وقالت كيتي ميلر، المتحدثة باسم بنس: "لا الرئيس ترامب ولا نائب الرئيس بنس كانا على اتصال وثيق به".

 

وبنس مكلّف من الرئيس الأمريكي بتنسيق مكافحة الوباء في الولايات المتحدة.

 

كما أعلن البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أنه سيجري عمليات فحص درجات الحرارة لأي شخص يلتقي ترامب أو نائبه بنس، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

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