شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فيروس كورونا في ماليزيا تقفز إلى 1183 والان مع التفاصيل

السبت 21 مارس 2020 سجلت وزارة الصحة في ماليزيا 153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 1183، وهو من أعلى المعدلات في آسيا.

Advertisements وترتبط أكثر من 700 حالة بتجمع ديني حاشد أقيم في أحد المساجد، في فبراير/شباط. وفي محاولة للسيطرة على انتشار المرض، فرضت الحكومة الماليزية، الأربعاء، قيودا على التنقل، وأغلقت الحدود أمام معظم المسافرين، وأرغمت معظم المحال التجارية على إغلاق أبوابها باستثناء محال البقالة والصيدليات.

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