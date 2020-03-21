صحفي يمني : الحوثي ينتحر بقياداته وأفراده في جبهة الساحل

السبت 21 مارس 2020

قال الصحفي اليمني، باسم الجناني، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية لازالت تنتحر بقياداتها وأفرادها في جبهة الساحل الغربي .



واشار الجناني في تغريدة له بتويتر، إلى أن الجبهة توقفت بقرار دولي ولم تتوقف مغامرات الحوثي التي لم تنجح أي واحدة منها وعجز عن إستعادة شبر واحد كان قد طُرده منه .

وأضاف "أبكت الجبهة صعدة كثيراً بمقتل من يعتبرهم عبدالملك خيرة مقاتليه ورعيله الأول في حروب صعدة ولازالت" .

وفشلت محاولة تسلل للمليشيات الحوثية، مساء الجمعة، صوب منطقة الجبلية بمحافظة الحديدة فشلا ذريعا وتكبدت خسائر بشرية ومادية.

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وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في جنوب مديرية التحيتا حاولت، ضمن خروقاتها للهدنة، التسلل في الساعات الأولى من المساء صوب منطقة الجبلية الاستراتيجية ولكن دون جدوى.

وأكد أن القوات المشتركة كسرت محاولة التسلل في 43 دقيقة، موقعة قتلى وجرحى في صفوف المتسللين وأجبرت البقية على الفرار بين مزارع النخيل الكثيفة وآخرين عبر خط زبيد.

ولفت إلى أن المليشيات التابعة لإيران استخدمت غطاء ناريا مكثفا بقذائف المدفعية وبي أم بي ومختلف الأسلحة الرشاشة بشكل عشوائي طال معظمه قرى ومزارع مواطنين .

يشار إلى أن هذه المحاولة تعد الثالثة للمليشيات الحوثية على مستوى محافظة الحديدة خلال أقل من 48 ساعة ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية.