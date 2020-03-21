افتتاح مركز الحجر الصحي بمنفذ ميناء  الوديعة البري في حضرموت

السبت 21 مارس 2020

دشنت السلطة المحلية بوادي حضرموت، مركز الحجر الصحي بمنفذ ميناء الوديعة البري بمديرية العبر محافظة حضرموت والممول من قبل وزارة الصحه والسكان والمكون من قسم للعزل يتكون من عدد من الغرف الغرفه الاولى لعزل الرجال والأخرى لعزل النساء وغرفه الطبيب خاصه بالكشف عن الحالات .



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وفي تصريح خاص أشار المدير العام لمكتب وزارة الصحه والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور /هاني خالد العمودي إلى أن افتتاح المحجر بمنفذ الوديعه يعتبر من أولويات الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الوباء القاتل فيروس كورونا لافتا إلى أن المحجر مجهز بالمعدات الطبيه للقيام بالفحص لمرتادي المنفذ من المسافرين مؤكدا أن إجمالي من تم فحصهم من المسافرين الوافدين عبر المنفذ من المملكه العربيه السعوديه خلال الأيام منذو ظهور الوباء إلى يوم أمس الخميس بلغ( 27535) شخص من مختلف الأعمار وبفضل من الله كانت كل الحالات سليمه وخاليه من الاشتباه بفيروس كورونا.

وأشاد بجهود وباهتمام الجميع في ذلك الجانب شاكراً قيادة وموظفي وعاملي منفذ ميناء الوديعه لمساعدتهم لإنجاح افتتاح المحجر في المنفذ الحدودي متضرعٱ إلى الله العلي العظيم أن يجنب اليمن وكل المسلمين هذا الوباء القاتل فيروس كورونا داعياً الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر من الاصابه بهذا الفيروس من خلال الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية وفي المقدمه الحفاظ على النظافه وغسل اليدين بالماء والصابون .