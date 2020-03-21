شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. وقف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

قرر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا فى كل المساجد على مستوى الجمهورية. وأكد الوزير، فى بيان اليوم ، أن القرار يأتى حرصًا على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين لحين وقف انتشار الوباء وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات. وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا فى الجامع الأزهر لمدة أسبوعين.

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