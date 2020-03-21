شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحدد مراكز متخصصة للحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي ، في مؤتمر صحفي اليوم ، عن تطبيق الحجر الصحي الالزامي على الوافدين من الخارج والمشتبه بحملهم الفيروس في مراكز تشرف عليها الوزارة.
وقال المكي "تبين أن الثغرة الكبرى هي عدم الإلتزام بالحجر الصحي الذاتي أو الالتزام بذلك بشكل خاطئ ما يعرض العديد للعدوى بالفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تحدد مراكز متخصصة للحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.