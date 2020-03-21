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تونس تحدد مراكز متخصصة للحجر الصحي 

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قررت السلطات في تونس اليوم السبت تخصيص مراكز محددة لفرض الحجر الصحي الإلزامي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) .

وأعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي ، في مؤتمر صحفي اليوم ، عن تطبيق الحجر الصحي الالزامي على الوافدين من الخارج والمشتبه بحملهم الفيروس في مراكز تشرف عليها الوزارة.

وقال المكي "تبين أن الثغرة الكبرى هي عدم الإلتزام بالحجر الصحي الذاتي أو الالتزام بذلك بشكل خاطئ ما يعرض العديد للعدوى بالفيروس".

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