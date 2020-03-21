شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل حالة وفاة رابعة و153 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم السبت عن حالة وفاة رابعة مرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) واكتشاف 153حالة إصابة جديدة لترتفع حالات الإصابة إلى 1183 وهو ثالث أكبر عدد من الحالات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وذكرت الوزارة أن 90 من حالات الإصابة الجديدة مرتبطة بحضور مراسم إسلامية أقيمت أواخر الشهر الماضي، وشارك فيها ما يقدر بـ15 ألف شخص، وكانت هي مصدر ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض خلال الأسبوع الماضي.

وتسبب الحدث في انتشار حوالي 1000 حالة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. وكان من بين الحاضرين ثلاثة من وفيات ماليزيا الأربعة.

ودفع ارتفاع حالات إصابة بفيروس كورونا في ماليزيا الحكومة إلى فرض إغلاق بدأ يوم الأربعاء الماضي وسيشهد نشر الجيش من غد الأحد لدعم دوريات الشرطة.

ومعظم الأعمال مغلقة باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات، و تقتصر الحركة في معظم الحالات على شراء السلع الأساسية.