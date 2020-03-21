شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل حالة وفاة رابعة و153 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الوزارة أن 90 من حالات الإصابة الجديدة مرتبطة بحضور مراسم إسلامية أقيمت أواخر الشهر الماضي، وشارك فيها ما يقدر بـ15 ألف شخص، وكانت هي مصدر ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض خلال الأسبوع الماضي.
وتسبب الحدث في انتشار حوالي 1000 حالة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. وكان من بين الحاضرين ثلاثة من وفيات ماليزيا الأربعة.
ودفع ارتفاع حالات إصابة بفيروس كورونا في ماليزيا الحكومة إلى فرض إغلاق بدأ يوم الأربعاء الماضي وسيشهد نشر الجيش من غد الأحد لدعم دوريات الشرطة.
ومعظم الأعمال مغلقة باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات، و تقتصر الحركة في معظم الحالات على شراء السلع الأساسية.
كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تسجل حالة وفاة رابعة و153 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.